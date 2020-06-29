Ученые назвали бесполезный для лечения COVID-19 препарат

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции, говорится в заявлении руководителей британского клинического исследования RECOVERY.

По словам исследователей, лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19. В научной работе они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов из контрольной группы. Однако исследование не проводилось на больных, подключенных к ИВЛ, из-за сложности применения лекарства на них, пишет РИА Новости.

Исследование RECOVERY проводится с марта этого года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. В работе также изучается эффективность дексаметазона в малых дозах, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба.