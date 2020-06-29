Лестер стал первым городом в Британии, где введен местный карантин. Причина - вспышки коронавируса. За последние две недели в городе зарегистрировано около 900 новых случаев заражения COVID-19, рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"В городе закроются все магазины. Исключение - только для продовольственных. Открытыми останутся аптеки. Со 2 июля закроются школы, поскольку детей эта вспышка затронула особо. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома и не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых", - приводит слова британского министра Российская газета.

В ближайшее время местные власти получат дополнительные средства на усиление работы по предотвращению распространения COVID-19. Введенные ограничения пересмотрят через две недели.