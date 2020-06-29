Коронавирус в Армении: 415 новых зараженных и 10 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 25 542, сообщает во вторник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что, по состоянию на 29 июня, в стране было 25 127 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 415 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 443 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 147 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 14048. На лечении находятся 10 904 человека.