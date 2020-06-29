Российские ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выявили более 100 штаммов нового коронавируса. Однако обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям его свойств, заверили в Роспотребнадзоре.

Одна из задач «Вектора» — отслеживать изменчивость вирусов, чтобы выявлять мутации на ранних стадиях и начинать их изучение.

Это важно, чтобы иметь уверенность в правильной диагностике заболевания (измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами) или для подтверждения эффективности лечения пациентов.