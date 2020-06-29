В Узбекистане ужесточают карантин

Власти Узбекистана с 1 июля запретят собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник оперативный штаб при кабмине страны, передает РИА Новости.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 8 298, 24 пациента скончались, 5 496 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

"С 1 июля текущего года запрещается собираться группами более трех человек в общественных местах с 7.00 до 23.00 в "красных" и "желтых" зонах", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

Данное решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в этих зонах также вводится запрет на пребывание на улицах и во дворах многоквартирных домов с 23.00 до 07.00. В указанные часы граждане смогут выходить в аптеки или в больницы для медосмотра из-за ухудшения здоровья или беременности.

С 1 июля крупные товарные рынки и торговые центры во всех регионах страны по субботам и воскресеньям будут закрываться для проведения санитарно-дезинфекционных работ, добавили в оперштабе. К лицам, нарушившим новые требования, будут применены меры административной ответственности в установленном порядке.