Переговоры между военными Индии и Китая

Переговоры на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая начались во вторник в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), которая разделяет две страны. Об этом сообщает сайт газеты Hindustan Times со ссылкой на источники в командовании сухопутных войск.

С индийской стороны во встрече участвует командующий 14 корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Хариндер Сингх, с китайской - командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Лю Лин.

Это уже третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами. Первые два раунда прошли в Молдо на китайской стороне ЛФК. По данным военных источников, в ходе переговоров 22 июня стороны договорились о взаимном разведении войск в Восточном Ладакхе.

Ожидается, что индийская сторона на переговорах может потребовать отвода китайских войск и восстановления статус-кво в ряде стратегических спорных районов, в том числе в долине реки Галван, где недавно произошли столкновения пограничников двух стран, в результате которых обе стороны понесли потери.