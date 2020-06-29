Нетаньяху: у Ирана не будет ядерного оружия

Израиль не допустит военного закрепления Ирана в Сирии и не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием", - сказал Нетаньяху. "Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии", - добавил премьер еврейского государства.

По словам главы израильского кабмина, "Иран преднамеренно вводит в заблуждение международное сообщество, он лжет постоянно, не выполняет своих обязательств, продолжает свою секретную программу по разработке ядерного оружия, продолжает секретную программу по разработке средств доставки ядерного оружия".

Премьер констатировал, что Израиль "предпринимает многократные силовые военные действия против Ирана в Сирии и в других местах по необходимости".