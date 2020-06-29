Целью конкурса является повышение информированности о цифровых технологиях в Азербайджане по таким темам, как «Цифровые медиа и инновационные продукты», «Интернет-технологии и телевидение», «Широкополосный интернет и цифровые услуги», «Использование интернета: сегодня и завтра», «KATV1 и другие услуги кабельного телевидения в 2020-2030-х гг.: взгляд журналистов в будущее».

Один из ведущих операторов Южного Кавказа по кабельному телевидению и интернет-услугам KATV1 в связи со своим 15-летием в 2020 году объявил конкурс среди журналистов на тему «Цифровой Азербайджан».

Конкурс пройдет 1 июля – 15 августа.

Победитель и 20 номинантов будут определены Конкурсным жюри. Каждый номинант будет награжден устройством KATV1 Smart для подключения к кабельному телевидению и 12-месячным бесплатным TV-пакетом (или по выбору годовым интернет-пакетом KATV1).

Победитель получит телевизор 49" Smart TV.

Согласно правилам, в конкурсе смогут принять участие все статьи и интервью, опубликованные в онлайн-формате или в печатных изданиях.

Участниками конкурса смогут стать профессиональные журналисты и блогеры, достигшие 18 лет.

Будут приниматься публикации объемом не менее 3 тыс. знаков и не нарушающие авторских прав.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по номеру телефона +994553340041. Участники конкурса могут отправить свои отсканированные версии публикаций или ссылки (линки) на электронную почту по адресу [email protected]1.az