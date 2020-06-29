Правоохранительные органы Турции начали крупнейшую в истории страны операцию против наркопреступности под названием "Болото", которая проводится при тесном сотрудничестве девяти стран. Об этом сообщает Anadolu.

"Мы уже год отслеживаем действия преступной организации, занимающейся торговлей наркотическими веществами. Поддержку операции оказывают правоохранительные органы Нидерландов, Бельгии, Испании, Италии, Чили, Эквадора и Бразилии", - заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По словам министра, в самой Турции задержания проведены одновременно в 11 провинциях: "Из 94 лиц, которых планировалось задержать, 67 уже в руках полиции. У организации два главаря, один из которых разыскивается по красному циркуляру Интерпола, а также заочно приговорен к 26 годам тюрьмы в Бразилии и Нидерландах".

Глава МВД Турции сообщил, что у схваченных членов банд изъята крупная наличность. "Операция "Болото" демонстрирует решимость Турции в борьбе с наркопреступностью", - подчеркнул Сойлу.