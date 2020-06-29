В Китае пообещали, что не допустят новых эпидемий

Китай предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости.

"Китай внимательно следит за развитием ситуации. Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов и вспышек, вызываемых ими заболеваний", - сказал дипломат.

Новый штамм свиного гриппа под названием G4 EA H1N1 выявили китайские ученые по итогам многолетних исследований и предупредили, что он может легко адаптироваться к организму человека.