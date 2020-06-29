AzerGold запустило обновленную версию веб-сайта

Закрытое акционерное общество (ЗАО) “AzerGold” запустило новую версию вебсайта www.azergold.az. Наряду с обновленным дизайном усовершенствована также контентная часть, увеличено количество функциональностей и разделов, делающих ресурс более доступным и удобным для пользования. Основная задача в запуске обновленного сайта заключается в обеспечении удобного пользовательского интерфейса, быстрого доступа к подробной информации о деятельности ЗАО.

Интерактивная карта на главной странице сайта отображает месторождения полезных ископаемых в стране, а также территории операционной и исследовательской деятельности ЗАО на данный момент.

В то же время с целью обеспечения прозрачности процессов закупок и найма на сайте функционируют соответствующие разделы, где можно ознакомиться с объявлениями тендеров и вакансий.

Посредством интегрированного блока с главной страницы сайта можно перейти на платформу розничной продажи продуктов ЗАО – золотых и серебряных монет и слитков – www.azergold.gift.

Введенная функция подписки служит более оперативному обеспечению информацией журналистов.

Сайт функционирует на азербайджанском и английском языках.