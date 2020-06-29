Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, в первый день июля, на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, но местами возможны дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.



В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.