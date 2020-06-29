Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, в первый день июля, на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, но местами возможны дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.
Температура воздуха на полуострове ночью от 19 до 22 градусов тепла, днем 29-34 градуса, в Баку ночью 20-22 градуса, днем воздух прогреется до 31-33 градусов.
Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
Прогнозируемое на 1 июля на Апшероне слабое колебание метеорологических факторов в основном будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.
В регионах республики осадков в целом не ожидается, только в некоторых северных и западных районах синоптики обещают грозы, дожди и град. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем воздух прогреется до 30-35 градусов, в горных областях ночью - 10-15, днем - от 19 до 24 градусов выше нуля.