Кадыров призвал избрать Путина президентом пожизненно

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — приводит Лента.ру слова руководителя Чечни.

Кадыров отметил, что ни одна из 206 поправок не делается «ради изменений». По его мнению, поправки вносятся исключительно «ради усиления государственных позиций, чтобы сохранить государство».

«Я всем своим родным, близким говорил, говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки. Если он не вышел со своей семьей, тейпом, вирдом (тейп — клановое объединение людей у народов Кавказа, вирд — религиозный институт) голосовать за поправки, ему безразлично, что будет завтра с его детьми», — подчеркнул лидер Чечни.