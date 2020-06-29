Власти Гонконга согласились с китайским законом о нацбезопасности

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам согласилась с потребностью региона в законе о национальной безопасности, который ранее приняли власти Китая, сообщает Reuters.

По словам Лам, закон закрывает «зияющую дыру» в законодательстве региона и вовсе не подрывает его автономию. Она рассказала, что меры пресечения коснутся лишь «крайне малой» группы нарушителей, представляющих угрозу государственному строю. Лидер Гонконга подчеркнула, что регион пострадал от насилия, раздувавшегося внешними силами — и «ни одно центральное правительство не может закрывать глаза на такие угрозы суверенитету».

О том, что власти Китая приняли нашумевший закон, стало известно ранее 30 июня. Он позволит Пекину требовать выдачи наиболее опасных радикалов.

26 июня стало известно, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что американское государство вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыванию автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.