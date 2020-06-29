Отдел информации 14:34

Производственное объединение «Азеригаз» начало реализацию большого проекта в 2020-2021 годах, направленного на улучшение газоснабжения. Так, газопроводные линии общей протяженностью около 260 километров, которые долгие годы находились в эксплуатации и по различным причинам были проложены по грунту, будут подняты на опоры. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, тем самым будет обеспечена зашита этих газопроводов от коррозии и они будут возвращены к эксплуатации.

В рамках программы, реализация которой началась в начале 2020 года, в некоторых местах работы уже завершены. Так, газопроводная линия Рамана – Забрат диаметром 273 мм, обеспечивающая газом 8-10 тысяч абонентов в части поселка Рамана, в поселке Ени Рамана и в части поселка Сабунчи, на участке протяженностью 1700 метров в направлении городка «Шуша» уже поднята на опоры. Часть газопроводной линии «Сангачалы – Умбаки» диаметром в 159 мм, играющую важную роль в обеспечении газом жителей поселка Умбаки и местной больницы, протяженностью в 16 километров также приведена в надлежащее состояние.

3500-метровый участок трубопровода, обеспечивающего газом жилой массив «Йол эви» в поселке Гобустан, а также газопровод, проходящий через реку Гарасу в Зардабском районе, подняты на опоры. В последний раз подобные работы были проведены на территории Джалилабадского и Тертерского районов. Стоит отметить, что выпадение газовых труб с опор происходит в результате расширения автомобильных дорог, поднятия уровня асфальтового покрытия и др. Если на этих территориях наблюдается засоленость почвы, то неизбежна и коррозия газопровода. В результате газопровод очищается от земли и ржавчины, затем его красят и снова поднимают на железобетонные опоры. Это позволяет продлить срок эксплуатации газопроводов на 10-15 лет.