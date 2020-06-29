Коронавирус в Иране: 2457 новых зараженных и 147 умерших за сутки

Накануне в Иране с самого начала пандемии был установлен антирекорд смертности за сутки - скончались 162 человека.

Число жертв коронавируса в Иране превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек, сообщила официальный представитель Минздрава Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2457 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 147 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 227 662, жертв – 10 817. При этом на данный момент выздоровели не менее 188 758 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия объектов, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.