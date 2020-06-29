Кямран Алиев продолжает обновлять прокуратуру
В органах прокуратуры Азербайджана продолжается работа по комплектации кадрового корпуса.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующими приказами генерального прокурора Кямрана Алиева Вугару Ахмедли поручено исполнение обязанностей прокурора Кельбаджарского района, Кямрану Мамедову - прокурора Геранбойского района, Фуаду Мамедову - прокурора города Ширван, Мугаддасу Султанову - прокурора города Сумгаит, Эльхану Абдуррахманову - прокурора Гусарского района, Рашаду Мамедову - прокурора Хачмазского района.
Кроме того, приказом генпрокурора Кямрана Алиева Мубаризу Ахмедову поручено исполнение обязанностей начальника Научно-образовательного центра Генпрокуратуры, Турал Асланов назначен на должность старшего помощника по особым поручениям генпрокурора, Вугар Мамедзаде - заместителем начальника Управления по производству вне рамок уголовного преследования Генпрокуратуры.