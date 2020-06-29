В Шамкире задержан человек, пытавшийся организовать торжество по случаю обрезания. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 29 июня житель села Хулуф Шамкирского района Акбер Гарибов обратился в районное отделение полиции (РОП) и сообщил, что хочет организовать торжество по случаю обрезания своего сына.

Гражданину еще раз разъяснили необходимость строгого соблюдения правил карантина, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров, сообщили о том, что нельзя совершать противоправные действия.

Однако, несмотря на это, Акбер Гарибов попытался организовать мероприятие во дворе своего дома в селе Хулуф. Сотрудники Шамкирского РОП пресекли это, участники мероприятия были доставлены в отделение. Они были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.

В отношении организатора торжества А.Гарибова, который умышленно не подчинился законным требованиям полиции, составлен соответствующий протокол по статьям 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 535 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках. Решением суда он был арестован в административном порядке на 10 суток.