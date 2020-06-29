Полиция Германии раскрыла крупную сеть педофилов

Подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия разоблачило масштабную сеть педофилов. Об этом сообщило радио Deutsche welle.

По данным полиции, к этой организации могут быть причастны около 30 тысяч человек. Они подозреваются в обмене контентом с фиктивными и реальными актами насилия над детьми. На данный момент установлены личности 70 педофилов по всей Германии.

Расследование началось в октябре 2019 года с ареста 27-летнего военнослужащего вблизи Кельна. В мае этого года он был помещен в психиатрическую больницу на неопределенный срок.