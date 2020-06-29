Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:18

В Пекине принят закон о национальной безопасности, который прежде всего направлен против строптивого Гонконга, территории, в последнее время привлекавшей внимание всего мира протестами и требованиями свобод. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщила общественная гонконгская вещательная станция RTHK. Содержание принятых законодательных предписаний, как было и до того, не оглашается публично. Возможно, что часть его будет обнародована во вторник после полудня по пекинскому времени — об этом говорится в информации The South China Morning Post. Комментаторы предсказывают серьезные изменения в жизни бывшей британской колонии, которая перешла под контроль коммунистического Китая в 1997 году.

Новый закон уже привел к напряжению на линии Вашингтон — Пекин и вызвал беспокойство во многих западных странах. Оба информационных источника говорят о том, что закон единогласно поддержали 162 члена Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Китайские власти объясняют принятие такого закона, который позволит изменить конституцию Гонконга, необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом, подрывной деятельностью и сговору с иностранными силами. Критики этого акта утверждают, что он положит конец свободе и широким гражданским свободам, которые считаются ключевыми для позиции Гонконга как международного финансового центра. На данный момент неясно, какие наказания грозят гонконгцам за неисполнение предписаний закона. По информации The South China Morning Post, максимальная кара — это пожизненное заключение. Официальное агентство Синьхуа ранее сообщало, что в Гонконге будет создано и начнет работать агентство национальной безопасности, чтобы «надзирать, руководить и поддерживать» власти города. А судьи, которые будут заниматься делами соблюдения национальной безопасности, будут выбираться лично госпожой Керри Лэм, шефом местной администрации, которая не раз выказывала свою лояльность Пекину.

В некоторых случаях, связанных с исполнением пунктов этого закона, решения будут приниматься в Пекине, а его окончательная интерпретация будет утверждаться Постоянным комитетом ВСНП. Соединенные Штаты весьма негативно отнеслись к новому законодательному акту, направленному против Гонконга. В мае администрация Трампа уже отказала Гонконгу в признании его автономии от материкового Китая и запустила процесс ликвидации торговых привилегий в двусторонних отношениях. Госсекретарь Майк Помпео только что объявил, что с понедельник США прекращают поставки военного снаряжения в Гонконг. «Решение Коммунистической партии Китая о лишении Гонконга свободы вынудила администрацию (президента США Дональда) Трампа к переоценке политики по отношению к этой территории, - сказал он. - Соединенные Штаты вынуждены принять такие решения в интересах национальной безопасности. Мы уже не можем различать экспорт продукции для Гонконга и континентального Китая»