В Украине призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Украинский лидер назвал темпы распространения заболевания в стране стремительными. Уточняется, что в некоторых регионах пациентами с коронавирусом занято до 70 процентов коек в медицинских учреждениях. Правительство выделит дополнительные средства на подготовку больниц и откажется от возобновления работы детских лагерей.

«Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — сказал Зеленский.

В Украине по состоянию на утро 30 июня выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 пациентов умерли, 88 выздоровели. Сейчас в стране коронавирус в активной форме выявлен более чем у 24 тысяч человек.