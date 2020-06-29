Ильхам Алиев подписал распоряжение о юбилее азербайджанской прессы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 145-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

Cогласно распоряжению, в стране будет широко отмечен 145-летний юбилей национальной прессы Азербайджана.

Администрации президента Азербайджана поручено обеспечить проведение юбилейных мероприятий с учетом требований особого карантинного режима, применяемого на территории страны, и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Кроме того, на основании предложений журналистских организаций и редакций необходимо подготовить предложения о награждении журналистов, имеющих особые заслуги в развитии национальной прессы.

 

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