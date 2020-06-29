Центробанк: валютным обменникам лицензии не выдавались

Центробанк Азербайджана прокомментировал распространенную в СМИ информацию о функционировании в Баку частных пунктов обмена валюты, передает Report.

В заявлении регулятора говорится, что "в настоящее время право на обмен валюты имеют только банки и их филиалы, а также филиалы и отделения ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий".

"ЦБА не выдавал лицензии на деятельность по обмену валюты другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законом "О валютном регулировании". Если какое-либо юридическое или физическое лицо, кроме вышеперечисленных организаций, занимается данной деятельностью, это незаконно", - отмечается в заявлении ЦБА.