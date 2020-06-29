В ВОЗ пообещали изучить новый опасный тип свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения изучит исследование китайских ученых о новом типе свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. Об этом сообщает Reuters.

«Это также подчеркивает, что мы не можем снизить нашу защиту от гриппа, должны быть бдительными и продолжать наблюдение даже во время пандемии коронавируса», - цитирует его агентство.

Линдмайер подчеркнул, что специалисты ВОЗ внимательно изучат исследование китайских ученых, чтобы понять, какие новые данные они получили. Он также заявил о важности наблюдения за популяциями животных.

Ранее сообщалось, что ученые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию. Новый штамм вируса под названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году.