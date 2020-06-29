Пакистан назвал Индию организатором атаки на биржу в Карачи

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ответственными в нападении на здание биржи в Карачи являются спецслужбы Индии. Об этом сообщила газета «Доон».

«Мы не сомневаемся, что это нападение было совершено Индией», – цитирует издание слова Хана, передает ТАСС.

По его словам, погибшие в результате атаки пакистанские правоохранители предотвратили более крупные последствия нападения. Индия намеревалась дестабилизировать ситуацию в стране, а нападавшие на биржу хотели захватить как можно больше заложников, добавил Хан.

Накануне террористы напали на здание фондовой биржи в Карачи. В атаке, отмечает «Газета.ру», участвовали четверо боевиков, все они были убиты силовиками. В результате нападения погибли два мирных жителя и пятеро силовиков.