MIDA продала еще 249 льготных квартир в Баку

Процедура выбора 249 квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу президента Азербайджана была осуществлена в прозрачном, безопасном и бесперебойном режиме через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az. Число людей, обладающих электронным кабинетом в системе «Льготное жилье», составляет 14 878 человек.

Процесс продажи 249 квартир в здании №1 Говсанского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства MIDA стартовал сегодня в 11:00 и был успешно завершен кратчайшие сроки. Продажа квартир осуществлялась как за счет собственных средств, так и ипотечного кредита.

Во время сегодняшней продажи в процедуре выбора 249 квартир участвовали 1270 человек. Согласно последней информации, поданы документы на 222 из 249 имеющихся квартир.

Процесс выбора квартир при соблюдении правил режима карантина проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

В соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана» выбор квартиры в порядке ожидания начнется с 11:00 3 июля 2020 года и продолжится до 11:00 7 июля 2020 года.

Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.

Для этого пользователь, войдя в соответствующий раздел в электронном кабинете системы «Льготное жилье», выбрав способ оплаты, способ выбора жилья и проект, ищет квартиру. На этапе осмотра квартир несколько пользователей могут осматривать одну и ту же квартиру, и первые два человека, которые нажмут кнопку «Подтвердить», смогут выбрать квартиру в режиме ожидания. Если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим ее, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.