В Армении могут ограничить вещание российских каналов?

По его словам, ни одна страна не транслирует за свой счет телеканалы других, иностранные каналы транслируются на платной основе.

"Я обсуждал этот вопрос и с послом России в Армении. В сетке каналов государственного вещания, которая транслируется в Армении, есть CNN и два-три русскоязычных телеканала. Кроме того, соответствующая готовность к переговорам должна быть и у данных телеканалов", - цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Вице-спикер парламента подчеркнул, что МИД Армении ведет переговоры о том, чтобы в армянский государственный мультиплекс были включены российские телеканалы.

В настоящее время в Армении обсуждается проект о том, чтобы оставить в государственном телевещании только армянские телеканалы.