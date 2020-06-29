Минтруда создает единый механизм контроля качества соцуслуг

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, цель заключается в проведении мониторинга и оценки работы этих предприятий на основании данного механизма. В ходе периодической оценки знаний и способностей кадров в соответствующих сферах, их профессиональной подготовки, карьерного роста за основу будут приниматься результаты мониторингов.

Кроме того, одной из главных целей является обеспечение предприятий социальных услуг высококвалифицированными профессиональными кадрами, для чего предусмотрено составление критериев по социальным услугам с учетом передового международного опыта.