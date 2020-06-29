Что обсудили Мамедъяров и Мнацаканян? обновлено
При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.
Как сообщили в пресс-службе МИД, видеоконференция продолжалась один час, в ходе нее стороны обсудили текущую ситуацию в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.
Сопредседатели, в свою очередь, отметили рост агрессивной риторики в последнее время. Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что к росту воинственной риторики привели провокационные действия Армении.
Стороны согласовали проведение в предстоящем месяце очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, сопредседатели отметили, что изучат возможность организации прямых контактов между министрами при первой же возможности.
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Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и его армянского коллеги Зограба Мнацаканяна в формате видеоконференции. Об этом написала в Twitter начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
Отметим, что вчера состоялась встреча Э.Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.