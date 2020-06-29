При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.



Как сообщили в пресс-службе МИД, видеоконференция продолжалась один час, в ходе нее стороны обсудили текущую ситуацию в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.

Сопредседатели, в свою очередь, отметили рост агрессивной риторики в последнее время. Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что к росту воинственной риторики привели провокационные действия Армении.

Стороны согласовали проведение в предстоящем месяце очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, сопредседатели отметили, что изучат возможность организации прямых контактов между министрами при первой же возможности.