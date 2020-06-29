18 журналистов в Азербайджане заразились COVID-19, один умер

В Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 18 журналистов, один представитель СМИ скончался, сказал заместитель председателя Совета печати Мушфиг Алескерли.

По его словам, 16 мая была получена информация о случаях заражения COVID-19 среди журналистов в течение четырех месяцев (февраль-май). «За это время число журналистов во всем мире, умерших из-за коронавируса, составило 67, а зараженных вирусом - почти 300. Сейчас же ситуация резко изменилась: негативные показатели увеличились вдвое. По данным международных организаций, к концу июня в мире число журналистов, скончавшихся в результате заражения COVID-19, достигло 137. Общее же число зараженных составило 1200 человек», - сказал М.Алескерли.

Что касается Азербайджана, то Алескерли отметил, что если первые четыре месяца среди журналистов не было ни одного инфицированного, то сегодня сложилась иная ситуация: «По информации на конец июня, в Азербайджане коронавирусом заразились 18 журналистов, один скончался».