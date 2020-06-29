Микаил Джаббаров: Нужно привыкнуть жить и работать в новых условиях

Негативные последствия пандемии для Азербайджана могут быть длительными. Общество и предприниматели должны адаптироваться к новым требованиям, так как неизвестно, когда закончится пандемия, сказал на состоявшемся сегодня брифинге министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, предприниматели должны научиться работать в новых условиях, в соответствии с новыми санитарно-карантинными и социально-поведенческими правилами.

"Чем раньше объекты торговли и услуг привыкнут к новым правилам, тем лучше это скажется на их бизнесе" - сказал министр, отметив важность соблюдения предпринимателями этих правил.

"Мы не должны забывать, что все живем в одной стране, и будущий уровень жизни населения будет зависеть от нашего поведения. Мы должны привыкнуть жить и работать в новых условиях", - подчеркнул министр Джаббаров, выразив уверенность в том, что совместными усилиями бизнес постепенно восстановит экономические потери.