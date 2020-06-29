Генсек НАТО призвал «не бояться говорить с Россией»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу не нужно бояться вступать в диалог с Россией, организация заинтересована в деэскалации кризиса отношений.

«У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии. ...И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия – наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны. ...Диалог – лучший путь взаимодействия с Россией. Если она будет нам противостоять, – конечно, мы будем готовы ответить. Если же она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы», – цитирует Столтенберга РИА Новости.