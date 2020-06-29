Путин назвал условие вступления в силу поправок к Конституции

Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу, только если будет одобрен россиянами, заявил президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением в преддверии основного дня голосования.

"Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - отметил российский лидер.

Поправки к Конституции в случае их принятия закрепят в Основном законе страны такие характерные для россиян ценности, как правда, справедливость, уважение к старшим, забота о семье и детях, заявил российский президент.