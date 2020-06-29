Бесплатный TamKart и кредиты на выгодных условиях для сотрудников полиции
Международный банк Азербайджана объявил специальную кампанию по случаю Дня полиции, отмечаемого в Азербайджане 2 июля.
В рамках кампании сотрудникам Министерства внутренних дел Азербайджана бесплатно предоставляются карты Международного банка Азербайджана TamKart Visa Classic, TamKart Visa Gold, TamKart Mastercard Standard, TamKart Mastercard Gold.
Подробную информацию о преимуществах TamKart, таких как оплата в рассрочку и кэшбек, можно получить здесь. Карту также можно заказать онлайн.
На период проведения кампании сотрудники МВД Азербайджана также могут получить кредит в Международном банке без комиссии, на срок до 48 месяцев с 2%-ной скидкой, по процентной ставке от 18%. Преимуществами этой кампании может воспользоваться каждый сотрудник МВД Азербайджана.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.