Главный инфекционист: в предстоящие дни ожидается относительное улучшение ситуации

В результате ужесточения карантина заметно уменьшилось использование общественного транспорта. Люди больше остаются дома, не посещают массовые мероприятия, не выходят на прогулки, уменьшили контакты и общение друг с другом. И потому в предстоящие дни ожидается относительное улучшение ситуации и положительная динамика, заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Trend.

По словам специалиста, в Азербайджане лица без симптомов болезни, легко или средне переносящие болезнь должны лечиться дома под наблюдением врача. Такой подход увеличивает возможности оказания качественных услуг тяжелобольным и спасения их жизней.

Исаев также сказал, что здравоохранение любой страны испытывает трудности в организации медицинских услуг высокого уровня на пике пандемии или при резком увеличении числа инфицирований. В любой стране может не хватать специализированных кадров: «Тем не менее врачи месяцами не выходят из клиник, рискуют своей жизнью, борясь с этой болезнью. Именно благодаря их самоотверженности тысячи людей выздоравливают».