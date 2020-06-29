Ильхам Алиев о сокращении работников в турсекторе

«Во время пандемии большинство стран, в том числе и Азербайджан, закрыли свои границы. Наши границы закрыты до сих пор, они открыты лишь для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и иностранцев, желающих покинуть Азербайджан», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, сообщает АзерТАдж.

«Конечно же, учитывая то, что вирус был завезен в Азербайджан извне, на нынешнем этапе единственным правильным путем является закрытие границ. Однако в то же время мы надеемся, что с ослаблением пандемии, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, и мы откроем границы. О том, когда это произойдет, трудно сказать. Однако когда это произойдет, конечно же, очень понадобятся ваши рекомендации по восстановлению туристического сектора», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Что мы сделали за этот период? Мы выплатили большую часть зарплат работникам туристического сектора, чтобы у них были средства для существования и чтобы предприниматели в этой сфере смогли сохранить кадровый потенциал. Мне докладывали, что определенное количество работников было сокращено. Поэтому я дал распоряжение, инструкции - рассмотреть этот вопрос и продолжить поддержку туристического сектора. Потому что, вы это хорошо знаете, увеличивать этот потенциал очень трудное и ответственное дело. В Азербайджане мы очень активно продвинулись в этом направлении. Прежде всего мы начали с инфраструктурных проектов, проектов, связанных с презентацией нашей страны, участия в выставках, проведения различных международных мероприятий. Я должен сказать, что стремительное развитие туризма в Азербайджане во многом было связано с гонками Формулы 1. Сразу после первых гонок мы увидели рост туризма. Как я и говорил, каждый год этот потенциал растет и по различным сведениям ежегодно иностранцы тратят в Азербайджане 1,5-2 миллиарда долларов. То есть это означает большой приток валюты в нашу экономику. Поэтому мы приложили большие усилия для создания индустрии туризма, и в Азербайджан прибыли крупные компании, занимающиеся гостиничным бизнесом, ведущие мировые бренды. Учитывая все это, мы, конечно же, не можем потерять эту сферу. Мы должны сохранить кадровый потенциал и приобретенный опыт. Поэтому государство будет поддерживать эту область», - сказал глава государства.