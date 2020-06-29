«Представитель одной из европейских стран сказал, что даже 20 процентов осуществляемых в Азербайджане мер не были реализованы в их стране. Однако уровень инфицирования в этой стране меньше, чем в Азербайджане». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Но граждане все равно должны соблюдать правила, касающиеся ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Мы все должны соблюдать новые нормы и правила».

«Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни». Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

* * * 18:35

«В качестве продолжения пилотного проекта Баку-Стамбул может быть рассмотрено открытие рейсов и в другие страны». Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в других странах существуют определенные правила для предотвращения распространения инфекции: «В случае взаимного согласия стран такие шаги могут быть предприняты».

Помощник президента Азербайджана отметил, что в летний период поступают обращения от студентов: «На рейсах, организуемых из Стамбула, AZAL предоставляет студентам 30-процентную скидку».

* * * 18:18

«До 5 июля введен ужесточенный карантинный режим. Есть мнения и оценки о продлении этого режима еще на 2 недели. Информация об этом будет представлена», - сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что нет информации, когда закончится пандемия и будет побежден вирус: «Пандемия это не только проблема здравоохранения. Из-за коронавируса в мире возникли большие социальные, экономические, финансовые и другие проблемы. Коронавирус также усугубляет голод, нищету и другие проблемы. Прогнозируется глобальный кризис, который в последний раз наблюдался в 1933 году. В мире более 500 тысяч человек умерли от коронавируса».

Помощник президента отметил, что нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен, пока в мире не будет полностью устранена его угроза: «В некоторых странах допускают определенные смягчения, но затем опять происходит заражение вирусом, вводится карантин».

* * *

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и глава аппарата Минздрава Надир Зейналов.

В ходе брифинга представители Оперативного штаба ответят на вопросы журналистов.