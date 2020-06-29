Помощник президента о результатах карантинного режима Прямая трансляция; обновлено 19:00
«Карантинный режим даст результаты в ближайшие дни». Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, тенденция показывает, что принятые решения были верными:
«Но граждане все равно должны соблюдать правила, касающиеся ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Мы все должны соблюдать новые нормы и правила».
* * * 18:44
«Представитель одной из европейских стран сказал, что даже 20 процентов осуществляемых в Азербайджане мер не были реализованы в их стране. Однако уровень инфицирования в этой стране меньше, чем в Азербайджане». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Помощник президента Азербайджана считает, что причиной тому является несоблюдение населением требований носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
* * * 18:35
«В качестве продолжения пилотного проекта Баку-Стамбул может быть рассмотрено открытие рейсов и в другие страны». Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что в других странах существуют определенные правила для предотвращения распространения инфекции: «В случае взаимного согласия стран такие шаги могут быть предприняты».
Помощник президента Азербайджана отметил, что в летний период поступают обращения от студентов: «На рейсах, организуемых из Стамбула, AZAL предоставляет студентам 30-процентную скидку».
* * * 18:18
«До 5 июля введен ужесточенный карантинный режим. Есть мнения и оценки о продлении этого режима еще на 2 недели. Информация об этом будет представлена», - сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что нет информации, когда закончится пандемия и будет побежден вирус: «Пандемия это не только проблема здравоохранения. Из-за коронавируса в мире возникли большие социальные, экономические, финансовые и другие проблемы. Коронавирус также усугубляет голод, нищету и другие проблемы. Прогнозируется глобальный кризис, который в последний раз наблюдался в 1933 году. В мире более 500 тысяч человек умерли от коронавируса».
Помощник президента отметил, что нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен, пока в мире не будет полностью устранена его угроза: «В некоторых странах допускают определенные смягчения, но затем опять происходит заражение вирусом, вводится карантин».
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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
В брифинге принимают участие помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и глава аппарата Минздрава Надир Зейналов.
В ходе брифинга представители Оперативного штаба ответят на вопросы журналистов.