США готовят новые санкции против Дамаска, но отправят гумпомощь сирийцам
США выделят жителям Сирии около $700 млн в рамках программы гуманитарной помощи, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.
«В ответ на продолжающийся кризис... США объявляют о выделении $696 млн в рамках гуманитарной помощи сирийскому народу», - отметил руководитель Госдепартамента, передает ТАСС,
В распространенном ведомством заявлении уточняется, что средства пойдут на обеспечение сирийцев продовольствием, питьевой водой и медицинскими изделиями, реализацию образовательных программ, оказание психологической помощи.
В то же время спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о разработке новых санкций против правительства Башара Асада. Новый пакет мер будет объявлен в ближайшее время в рамках так называемого «закона Цезаря», чтобы «сохранять давление на режим».