В Азербайджане выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом, 346 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 17 554 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 715 человек вылечились, 213 – скончались, 7 596 – продолжают лечение в больницах особого режима.

Отметим, что до сегодняшнего дня в стране проведено 482 170 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 66645 – за минувшие сутки.