Минюст зарегистрировал еще три политические партии

В Министерстве юстиции Азербайджана прошли регистрацию три политические партии.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, было рассмотрено соответствие законодательству изменений в учредительных и других документах, представленных в Минюст Национальной партией единства, Национальной демократической партией Азербайджана и Партией «Аг» (ранее партия «Единый Азербайджан»), и осуществлена их регистрация.

В связи с этим партиям были выданы выписки из госреестра.