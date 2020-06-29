Из Дагестана вернулись еще 250 граждан Азербайджана

«Тем, кто прибывает чартерными рейсами, рекомендуется не выходить из дома две недели, им не предоставляется СМС-разрешение на выход из дома», - сказал на брифинге Оперативного штаба помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Гаджиев отметил, что это связано с тенденциями в указанных странах: «Такое правило действительно и для тех, кто прибывает из Дагестана. Сегодня из Дагестана сухопутную границу нашей страны пересекли 250 человек. Они прибыли в специальных автобусах. Министерство по чрезвычайным ситуациям разместило их в приемно-сортировочном пункте, созданном недалеко от пограничного контрольно-пропускного пункта «Самур» на границе с Россией в Гусарском районе. В первую очередь они прошли соответствующее медицинское обследование».