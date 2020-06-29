Глава аппарата Минздрава о лечении больных COVİD-19 в домашних условиях

«Наблюдение и лечение в домашних условиях предполагается лишь для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Надир Зейналов отметил, что для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами в основном предусматривается лечение витаминами. «Эти лекарства планируется доставлять зараженным людям посредством поликлиник. Пациенты с коронавирусом не должны выходить из дома, доставка лекарств будет обеспечена», - сказал представитель Минздрава.