Катар выделит сирийцам $100 миллионов

Катар дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам, сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время 4-й Брюссельской конференции по Сирии. Его слова приводит МИД Катара в Twitter.

"Катар дает новое обязательство выделить 100 миллионов долларов для облегчения страданий сирийского народа", - отметил министр.

По его словам, с начала конфликта в Сирии Катар оказал помощь сирийцам на сумму свыше двух миллиардов долларов.