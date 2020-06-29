На нас идет новый вирус: G4 EA H1N1 наши подробности
Китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может стать опасным для людей и спровоцировать новую пандемию.
Того, что устроил экономике и общественному сознанию COVID-19, в просторечии именуемый «короной», природе показалось, по всей видимости, недостаточным. А она, как известно, пустоты не терпит – и вот тебе, дорогое человечество, новый штамм G4 EA H1N1, выявленный на основании 30 тысяч мазков из носа свиней, взятых на бойнях по всему Китаю с 2011 по 2018 годы.
Это позволило им выделить 179 штаммов вируса свиного гриппа, при этом G4 был доминирующим. Затем ученые провели различные эксперименты, в том числе на хорьках, которых широко используют при исследованиях гриппа, потому что они испытывают симптомы, сходные с человеческими - жар, кашель и чихание.
По словам ученых, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру, хотя ряд экспертов предполагает, что настоящее число жертв достигло тогда около 300 тысяч.
Как это обычно бывает, у ученых для нас две новости – начнем с хорошей: пока нет доказательств того, что G4 EA H1N1 может передаваться от человека к человеку. А теперь плохая: любой иммунитет, приобретенный человеком от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от данного вируса.
К тому же этот свинский вирус обладает повышенными возможностями для адаптации в организме человека и уже вызывает опасения относительно того, что может послужить причиной еще одной пандемии, как будто уже существующей нам было мало.
То есть, организм свиней служит для него этаким «смесителем», вызывающим рекомбинации генов гриппа от различных вирусов – а на выходе получается «новый» вируса гриппа, свойства которого предсказать заранее просто невозможно.
Этот «грипп может нас удивить», — убеждена эволюционный биолог Марта Нельсон. Вот уж спасибо, но лучше пусть нас удивляют другие вещи, о которых мы в последние месяцы уже успели подзабыть – прогулки с детьми на природе, романтические встречи с любимой супругой в кафе, вечерние посиделки с дорогими нашими родителями…
Пока оснований для паники нет. Открытый китайскими учеными новый штамм – это, конечно, вирусологическое новшество – но все же плановое исследование. «Полезное напоминанием о том, что мы постоянно подвергаемся риску появления новых зоонозных патогенов - и что выращиваемые на ферме животные, с которыми люди имеют больший контакт, чем с дикими животными, могут служить источником пандемических вирусов», - считает Джеймс Вуд, заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета.
Более того, мы вот только-только раздышались после новости о том, распространенная теория о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным – оказалась несостоятельной, что COVID-19 изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний.
Но проблема заключается в том, что мы сами, активно трансформируя экосистему, создаем идеальные условия для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру.
«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами», - считает профессор Мэттью Бейлис из Ливерпульского университета. – «Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого».
Именно поэтому специалисты разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для человечества. А инфекционисты особо подчеркивают необходимость систематического наблюдения за новыми штаммами вирусов у свиней, поскольку это позволит предупредить следующую потенциальную пандемию на ранней стадии.
Чтобы не повторились события 2009 года, когда ранней весной в Мексике произошел всплеск заболевания «мексиканкой», тем самым вирусом H1N1, который позже и назвали «свиным гриппом».
В мае болели почти 5,5 тысячи американцев, в Мексике — более 3,5 тысячи, в Канаде — 496. В Китае было всего шесть зараженных. В июне ВОЗ объявила первую в XXI веке пандемию: к тому времени подтвердилось 30 тысяч диагнозов в 74 странах.
В отличие от нового коронавируса, от которого погибают в основном пожилые люди, 80 процентов жертв свиного гриппа были моложе 65-ти. Особенно пострадали страны, где были проблемы с эпиднадзором и контролем за продуктами питания. При этом в ВОЗ подчеркивали, что правильно приготовленная свинина для здоровья неопасна.
Экономические последствия «мексиканки» тоже были тяжелыми. Мировая туриндустрия потеряла 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, многие страны запрещали импорт свинины, хотя эксперты, в том числе бывший генсек ООН Пан Ги Мун, считали это необоснованным…
Тогда ВОЗ констатировала, что мир оказался «плохо подготовлен к сильным пандемиям гриппа и любым глобальным длительным и угрожающим общественному здравоохранению чрезвычайным ситуациям». Уроки и выводы из этого, как стало очевидно в нынешнем году, из этого сделаны не были.
И потому сейчас у нас только два пути. Или мы вскоре опять наступим на те же грабли, столкнувшись с новым штаммом. Или все же всерьез займемся здравоохранением – в масштабе планеты и каждой отдельно взятой страны. Пусть даже для этого и придется слегка подсократить военные бюджеты, а также расходы на содержание чиновников и политиков.
А потому новость об обнаружении нового штамма свиного гриппа является крайне своевременной. Поскольку это напоминание всем нам, что есть вещи поважнее войны и политики – человеческие жизни, жизни дорогих и близких нам людей.