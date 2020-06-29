Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:33

Китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может стать опасным для людей и спровоцировать новую пандемию. Того, что устроил экономике и общественному сознанию COVID-19, в просторечии именуемый «короной», природе показалось, по всей видимости, недостаточным. А она, как известно, пустоты не терпит – и вот тебе, дорогое человечество, новый штамм G4 EA H1N1, выявленный на основании 30 тысяч мазков из носа свиней, взятых на бойнях по всему Китаю с 2011 по 2018 годы.

Это позволило им выделить 179 штаммов вируса свиного гриппа, при этом G4 был доминирующим. Затем ученые провели различные эксперименты, в том числе на хорьках, которых широко используют при исследованиях гриппа, потому что они испытывают симптомы, сходные с человеческими - жар, кашель и чихание. По словам ученых, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру, хотя ряд экспертов предполагает, что настоящее число жертв достигло тогда около 300 тысяч. Как это обычно бывает, у ученых для нас две новости – начнем с хорошей: пока нет доказательств того, что G4 EA H1N1 может передаваться от человека к человеку. А теперь плохая: любой иммунитет, приобретенный человеком от воздействия сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от данного вируса. К тому же этот свинский вирус обладает повышенными возможностями для адаптации в организме человека и уже вызывает опасения относительно того, что может послужить причиной еще одной пандемии, как будто уже существующей нам было мало.

То есть, организм свиней служит для него этаким «смесителем», вызывающим рекомбинации генов гриппа от различных вирусов – а на выходе получается «новый» вируса гриппа, свойства которого предсказать заранее просто невозможно. Этот «грипп может нас удивить», — убеждена эволюционный биолог Марта Нельсон. Вот уж спасибо, но лучше пусть нас удивляют другие вещи, о которых мы в последние месяцы уже успели подзабыть – прогулки с детьми на природе, романтические встречи с любимой супругой в кафе, вечерние посиделки с дорогими нашими родителями… Пока оснований для паники нет. Открытый китайскими учеными новый штамм – это, конечно, вирусологическое новшество – но все же плановое исследование. «Полезное напоминанием о том, что мы постоянно подвергаемся риску появления новых зоонозных патогенов - и что выращиваемые на ферме животные, с которыми люди имеют больший контакт, чем с дикими животными, могут служить источником пандемических вирусов», - считает Джеймс Вуд, заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета. Более того, мы вот только-только раздышались после новости о том, распространенная теория о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным – оказалась несостоятельной, что COVID-19 изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему заболеваний. Но проблема заключается в том, что мы сами, активно трансформируя экосистему, создаем идеальные условия для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру. «За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами», - считает профессор Мэттью Бейлис из Ливерпульского университета. – «Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого».