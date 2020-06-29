Хикмет Гаджиев: «Армения скрывает реальные цифры по коронавирусу»

«Характеристика проблемы COVID-19 как угрозы международному миру и безопасности стала бы вкладом в глобальную безопасность». Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в Армении ситуация хуже: «Они скрывают реальные цифры, предоставляют ложную информацию. Несмотря на это, Армения выступила против созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19 по инициативе президента Ильхама Алиева, направила письмо генеральному секретарю ООН».

Помощник президента Азербайджана отметил, что мир нуждается в этой инициативе и это нашло отражение в обращениях, адресованных главами различных государств президенту Ильхаму Алиеву.