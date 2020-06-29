Набиль Сеидов ответил на поступившие в последние дни в Оперштаб многочисленные вопросы представителей СМИ и проинформировал общественность об оказанном поликлиникам содействии. Как отметил член Рабочей группы, оказываемая помощь заключается в предоставлении методических рекомендаций и решении ряда организационных вопросов. Н.Сеидов проинформировал о назначении созданной Рабочей группы и о разработанных Министерством здравоохранения методических рекомендациях по управлению поликлиниками.

Набиль Сеидов, участник Рабочей группы, созданной Министерством здравоохранения по распоряжению Оперативного штаба при Кабинете министров для оказания помощи поликлиникам в устранении возникших в борьбе с COVID-19 проблем, рассказал haqqin.az о том, что предпринимается для нормализации ситуации.

Н.Сеидов подчеркнул, что во всех районах Баку уже определены соответствующие учреждения первичной медико-санитарной помощи для выявления, обследования, проведения лабораторных исследований и наблюдения за бессимптомными и слабо инфицированными людьми. Он также сообщил, что Минздрав разработал специальные руководства по обследованию и лечению бессимптомных больных, больных с легкими симптомами, а также предоставил поликлиникам дополнительные инструкции.

По словам Н.Сеидова, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения граждане смогут связываться с поликлиниками по месту их жительства.

Первично специалистами клиники будут оцениваться состояние гражданина, указывающие на COVID-19 жалобы, симптомы или другие увеличивающие риск заражения факторы, в том числе его контакты. На основании заключения медицинского работника медицинские бригады поликлиник будут посещать дома подверженных риску заражения граждан, людей с подозрением на коронавирус, а также проводить обследование и ПЦР-тестирование на дому.

«В целом, в соответствии с рекомендациями и инструкциями, предоставленными всем поликлиникам, бессимптомных пациентов и больных с легкими симптомами будут наблюдать и лечить дома. Однако при выявлении любого ухудшения состояния больного или отрицательной динамики заболевания пациенты будут повторно обследованы амбулаторным врачом. В случае обнаружения объективного ухудшения инфицированный будет немедленно госпитализирован. Также отмечу, что поликлиники наряду с лечением COVID-19 продолжают свою обычную деятельность. То есть зарегистрированные в диспансерах пациенты с другими заболеваниями могут связаться с поликлиниками по телефону, проконсультироваться у своих врачей и при необходимости прийти в поликлинику для обследования», - сказал Набиль Сеидов.

Вместе с тем он подчеркнул, что гражданам с другими жалобами рекомендуется насколько возможно воздерживаться от посещения клиник на настоящее время, когда риск заражения коронавирусной инфекцией очень велик.

Набиль Сеидов объяснил, что, позвонив в поликлинику по месту жительства, граждане смогут получить всю необходимую информацию и инструкции по борьбе с инфекцией COVID-19, её профилактике, а также наблюдению и лечению на дому.

Член рабочей группы, созданной Министерством здравоохранения для оказания помощи врачам в устранении проблем по борьбе с COVID-19, завершил свое интервью следующими словами: «При ответственном следовании гражданами всем этим рекомендациям поликлиники - службы первичной медицинской помощи смогут предоставлять больным с COVID-19 улучшенную медицинскую помощь, нагрузка на Службу скорой и Неотложной медицинской помощи (TTTY) будет снижена, а нашим гражданам в период пандемии COVID-19 будет предоставляться необходимое медицинское обслуживание».