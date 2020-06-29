Минздрав: В Азербайджане нет нехватки медицинских кадров

«В нашей стране нет проблемы нехватки медицинских кадров». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, до пандемии коронавируса проблемы с нехваткой врачей и медсестер не было, за исключением некоторых узких специальностей: «Но пандемия стала неожиданностью. Ни в одной стране система здравоохранения не готова к таким пандемиям. Поэтому нужно мобилизовать имеющиеся ресурсы, а некоторые привлечь из-за границы. К примеру, можно импортировать лекарства, построить больницы модульного типа, но привезти врачей из других стран невозможно, потому что они нужны и в других странах. Поэтому все страны вынуждены регулировать свои кадровые ресурсы, резервы».