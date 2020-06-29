Известный видеоблогер Ата Абдуллаев подал в суд на Севиндж Гусейнову, которая в последнее время прославилась своими выступлениями и клеветой в адрес ряда чиновников.

На сегодняшнем заседании в Физулинском районном суде под председательством судьи Яшара Хашимова иск был взят на судебное рассмотрение по статьям 147 и 148 (клевета) УК Азербайджана. Очередное заседание суда по делу состоится 6 июля.

Комментируя это дело, Ата Абдуллаев заявил, что Севиндж Гусейнова распускает клевету на него, а также на влиятельных людей в стране.

«Такие люди как она должны понять, что перед законом все равны. Я требую ее ареста. Верю, что суд примет объективное решение и обеспечит справедливость», - сказал он.