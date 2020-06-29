В Тегеране произошли взрывы
В северном Тегеране случились взрывы. Об этом сообщает Twitter агентство BNO News.
Причина произошедшего пока неизвестна.
Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.
В северном Тегеране случились взрывы. Об этом сообщает Twitter агентство BNO News.
Причина произошедшего пока неизвестна.
Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.
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