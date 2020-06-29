Скачок радиации в Европе связали с российской ракетой

Издание напоминает о ЧП в Архангельской области в августе 2019 года, где, как сообщали американские СМИ, взорвался прототип новейшего оружия России — крылатой ракеты «Буревестник». В результате инцидента погибли пять сотрудников «Росатома».

В США увидели связь между скачком радиации в Европе и испытаниями российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

Местные власти опубликовали в Сети информацию о радиационном загрязнении, но она вскоре исчезла, добавляет СМИ, предполагая, что что-то подобное могло произойти и сейчас, вызвав скачок радиации у границ России.

После того как органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии в июне фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы повышение концентрации радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение, они провели исследование.

Выяснилось, что один из обнаруженных изотопов — йод-131, а он представляет собой продукт ядерной реакции, является одним из значимых продуктов деления ядер урана, плутония и тория. Это вещество несет большую радиационную опасность для человека и животных, может вызвать ожоги глаз и кожи, и накапливаться в щитовидной железе, вызывая раковые опухоли, указывает СМИ.